A981 – Três sepultamentos em Assis neste dia 19 de março

Há três sepultamentos programados nesta quinta-feira, dia 19 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Nilda Bergamasco Serezani, de 91 anos, aposentada da Coletoria Federal.

Às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Isabel Coelho Vieira, de 85 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

Também no final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Helena Carlos da Silva, de 88 anos (foto abaixo), que está sendo velada na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

A977 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 14 de março

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 14 de março, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2026, Todos os Direitos Reservados