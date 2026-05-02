B032 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 2 de maio

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 2 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade.

Os dois no período da tarde.

Às 15h30, será sepultada a senhora Albertina Ferreira Gomes, de 91 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

O senhor Francisco de Oliveira Franco, de 70 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

REGIÃO – O senhor Osvaldo Fermino, de 68 anos, que foi velado em Assis, será sepultado em Cornélio Procópio.

Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Flauzina Maria da Conceição, de 93 anos, e da senhora Albertina Ferreira Gomes, de 91 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!