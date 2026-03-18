A980 – Um sepultamento na região de Assis neste dia 18 de março

Há um sepultamento programado na cidade de Lutécia, nesta quarta-feira, dia 18 de março.

A senhora Arlinda Ferreti Sedassari, de 94 anos, será sepultada no período da tarde.

No Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, não há sepultamento programado.

Ontem, dia 17 de março, houve dois sepultamentos em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, foi sepultada Rosimara dos Santos Gonçalves, de 49 anos.

No período da tarde, houve o sepultamento de Eduardo dos Santos Neto, de 55 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!