A982 – Um sepultamento em Assis neste dia 20 de março

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 20 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Carolina Lemes Moreschi, de 85 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

REGIÃO – O senhor Pedro Camoleze, de 71 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, até às 16 horas, quando sairá o translado para a vizinha cidade de Cândido Mota, onde haverá o sepultamento às 17 horas.

DIA 21 – Na sala 1 do Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, está sendo velado Luiz Carlos Cardoso (foto abaixo), de 48 anos, mas o sepultamento está programado para o sábado, dia 21 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!