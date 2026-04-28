B031 – Três sepultamentos em Assis neste dia 28 de abril

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 28 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado Antônio Carlos da Silva, de 58 anos.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Alzira Meneghelli Bassígio, de 92 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

O velório de menina Rafaela Hanner Ferreira da Silva, de 11 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido no final da tarde de sábado, dia 25 de abril, no cruzamento da linha férrea com a rua Lucas Menck, está acontecendo no Complexo Prudenciana, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!