B033 – Vitória do Assisense, fora de casa, é marcada por briga generalizada e seis expulões

A segunda vitória consecutiva do Atlético Assisense no Campeonato Paulista da Segunda Divisão terminou em briga generalizada e seis expulsões.

No jogo que marcou a abertura da terceira rodada da competição estadual, disputado na noite desta sexta-feira, dia 1º de maio, no estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul -a 350 km de Assis- o Clube Atlético Assisense derrotou o Santa Fé por 1 a 0. O único gol foi marcado por Da Ora (ex-VOCEM), .

Com duas vitórias e uma derrota, o ‘Falcão do Vale’ soma 6 pontos e assume, provisoriamente, a vice-liderança do Grupo 1. Já o Santa Fé permanece na quarta posição, mas ainda poderá ser ultrapassado com os jogos a serem disputados.

Neste sábado, dia 2, às 15 horas, o Tupã, que terá estreia do técnico Paulinho McLaren (ex-VOCEM), receberá o América, de São José do Rio Preto.

No domingo, dia 3, às 10 horas, o José Bonifácio joga em São José do Rio Preto contra o Rio Pretano.

O Assisense, do técnico Sérgio Caetano, derrotou o Santa Fé, jogando com: Rafael Cristino; Bryan, Danilo, Lucas Carvalho e Murilo; Kerven, D’Ávila, Samuel e Dezinho, Fernando Júnio e Da Ora. No transcorrer da partida, entraram: Leonardo, Luiz Felipe, Lucas Ferreira, João Saccá e Thierry.

TUMULTO – Ao apito final do árbitro Guilherme Drbochlaw, uma briga generalizada tomou conta do gramado em direção ao vestário: “Informo que, após o término da partida, se iniciou no campo de jogo um princípio de tumulto generalizado, sendo necessária a intervenção da Policia Militar na tentativa de conter o conflito, que se estendeu para fora do campo de jogo, próximo a zona dos vestiários. Informo também que não foi possível verificar mais situações do conflito devido a distância”, relatou o árbitro da Federação Paulista de Futebol.

No total, a partida foi marcada por seis expulsões. Três de cada time. Pelo Atlético Assisense receberam cartão vermelho: Leonardo, Bryan e Jorge Saran.

Leonardo, segundo o árbitro, “após o término da partida, provocou seu adversário de forma acintosa, apontando o dedo em riste e causando um princípio de tumulto”.

O lateral Bryan também foi expulso após o término da partida, “por desferir um soco no peito de seu adversário Vinicius”. O árbitro relatou não ter sido possível apresentar o cartão “devido ao tumulto generalizado”.

O auxiliar técnico Jorge Saran também recebeu cartão vermelho após a partida por ter ameaçado os adversários. “…Durante o tumulto generalizado e próximo aos vestiários, o mesmo (Jorge Saran) falou, em tom de ameaça à equipe mandante, proferindo as seguintes palavras: “Vocês nem vão lá, se vocês forem lá, vocês estão ferrados, vão apanhar!”, relatou o árbitro em sua súmula.

Na próxima sexta-feira, às 20 horas, o Assisense receberá o José Bonifácio no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

ELEIÇÃO – Na noite de quinta-feira, dia 30 de abril, o Clube Atlético Assisense realizou eleição para o Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. Fabinho Melo foi reeleito presidente da Executiva, tendo como vice-presidentes: José Roberto Prado e Jorge Saran. Jamil Haddad Filho presidirá o Conselho Deliberativo.

Jogadores do Assisense comemoram vitória no vestiário, em Santa Fé do Sul