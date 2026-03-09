A971 – Um sepultamento em Assis neste dia 9 de março

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 9 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 15 horas, será sepultado o operador de rádio do SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- Almir Silveira Franco (foto abaixo), de 65 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

FINAL DE SEMANA – Foram registrados quatro sepultamentos neste final de semana, no Cemitério da Saudade, em Assis.

Todos no sábado, dia 7 de março.

Às 8h30, foi sepultada a senhora Elisabete Souza Lima Moreno, de 59 anos.

No final da manhã, às 11 horas, houve o sepultamento do senhor Francisco Bento do Nascimento (foto abaixo), de anos.

No período da tarde, às 15h30, foi sepultado o policial militar aposentado Aparecido Donizete Paião.

No final da tarde, às 16 horas, houve o sepultamento do empresário e orquidófilo Antônio Schmidt, de 78 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!.