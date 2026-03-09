A972 – VOCEM troca comissão técnica após nove partidas sem vitória

Em reunião extraordinária realizada na manhã deste domingo, dia 8 de março, a diretoria do VOCEM decidiu, por consenso, trocar a comissão técnica do time que, após nove rodadas do Campeonato Paulista da Série A4, flerta perigosamente com a zona de rebaixamento à Série B.
“Com a derrota em São Carlos por 1 a 0 e a combinação de resultados, a situação ficou insustentável”, disse um diretor. Em nove partidas sob o comando da dupla Luciano ‘Baiano’ e Edmilson Pereira, o VOCEM não conseguiu vencer: Foram seis empates e três derrotas.
Com 6 pontos somados em 27 disputados, -22% de aproveitamento-, a equipe ocupa a 13ª posição, e está só a dois pontos do Araçatuba, que soma 4 e é o primeiro da zona da degola. O Nacional de São Paulo é o lanterninha, com apenas um ponto, conquistado em Assis contra o VOCEM.
Assim que o presidente Fábio Mânfio anunciou a decisão a Luciano ‘Baiano’, começaram os contatos com Paulinho McLaren (foto abaixo), que passou pelo clube na reta final de 2025.
Mc Laren estreia contra o Tanabi
Após algumas trocas de mensagens e telefonemas, McLaren aceitou a proposta e o desafio. As bases do acordo não foram reveladas. Paulinho chega nesta segunda-feira, dia 9, e começa a trabalhar na manhã de terça-feira, dia 10.
Como só restam duas fichas para inscrição de atletas, o novo técnico pediu as contratações de um meio-campista e um atacante.
A estreia de Paulinho McLaren será sexta-feira, 13 de março, às 19h30, no estádio Tonicão. Em jogo válido pela 10ª rodada, o ‘Esquadrão da Fé’ receberá o Tanabi (9º colocado).
Na sequência, terá um confronto direto com o Comercial, em Ribeirão Preto.
RESULTADOS
Tanabi 0 x 0 Jacareí
Taquaritinga 1 x 2 São Caetano
Lemense 1 x 2 Colorado
Penapolense 0 x 0 Bebedouro
Comercial 2 x 0 Nacional
Barretos 2 x 1 Araçatuba
São-Carlense 1 x 0 VOCEM
ECUS Suzano 1 x 0 Jabaquara
CLASSIFICAÇÃO
Barretos – 21 pontos
Inter Bebedouro – 20 pontos
Lemense – 19 pontos
São-Carlense – 18 pontos
São Caetano – 17 pontos
Penapolense – 17 pontos
Jacareí – 17 pontos
Taquaritinga – 13 pontos
Tanabi – 13 pontos
ECUS Suzano – 11 pontos
Comercial – 7 pontos
Colorado – 7 pontos
VOCEM – 6 pontos
Jabaquara – 5 pontos
Araçatuba – 4 pontos
Nacional – 1 ponto