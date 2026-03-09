A972 – VOCEM troca comissão técnica após nove partidas sem vitória

Em reunião extraordinária realizada na manhã deste domingo, dia 8 de março, a diretoria do VOCEM decidiu, por consenso, trocar a comissão técnica do time que, após nove rodadas do Campeonato Paulista da Série A4, flerta perigosamente com a zona de rebaixamento à Série B.

“Com a derrota em São Carlos por 1 a 0 e a combinação de resultados, a situação ficou insustentável”, disse um diretor. Em nove partidas sob o comando da dupla Luciano ‘Baiano’ e Edmilson Pereira, o VOCEM não conseguiu vencer: Foram seis empates e três derrotas.

Com 6 pontos somados em 27 disputados, -22% de aproveitamento-, a equipe ocupa a 13ª posição, e está só a dois pontos do Araçatuba, que soma 4 e é o primeiro da zona da degola. O Nacional de São Paulo é o lanterninha, com apenas um ponto, conquistado em Assis contra o VOCEM.

Assim que o presidente Fábio Mânfio anunciou a decisão a Luciano ‘Baiano’, começaram os contatos com Paulinho McLaren (foto abaixo), que passou pelo clube na reta final de 2025.

Mc Laren estreia contra o Tanabi

Após algumas trocas de mensagens e telefonemas, McLaren aceitou a proposta e o desafio. As bases do acordo não foram reveladas. Paulinho chega nesta segunda-feira, dia 9, e começa a trabalhar na manhã de terça-feira, dia 10.

Como só restam duas fichas para inscrição de atletas, o novo técnico pediu as contratações de um meio-campista e um atacante.

A estreia de Paulinho McLaren será sexta-feira, 13 de março, às 19h30, no estádio Tonicão. Em jogo válido pela 10ª rodada, o ‘Esquadrão da Fé’ receberá o Tanabi (9º colocado).

Na sequência, terá um confronto direto com o Comercial, em Ribeirão Preto.

RESULTADOS

Tanabi 0 x 0 Jacareí

Taquaritinga 1 x 2 São Caetano

Lemense 1 x 2 Colorado

Penapolense 0 x 0 Bebedouro

Comercial 2 x 0 Nacional

Barretos 2 x 1 Araçatuba

São-Carlense 1 x 0 VOCEM

ECUS Suzano 1 x 0 Jabaquara

CLASSIFICAÇÃO

Barretos – 21 pontos

Inter Bebedouro – 20 pontos

Lemense – 19 pontos

São-Carlense – 18 pontos

São Caetano – 17 pontos

Penapolense – 17 pontos

Jacareí – 17 pontos

Taquaritinga – 13 pontos

Tanabi – 13 pontos

ECUS Suzano – 11 pontos

Comercial – 7 pontos

Colorado – 7 pontos

VOCEM – 6 pontos

Jabaquara – 5 pontos

Araçatuba – 4 pontos

Nacional – 1 ponto