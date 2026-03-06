A970 – Sepultamentos neste dia 6 de março

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 6 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Elisabete Souza Lima Moreno, de 59 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – A jovem Genselly Cristina Alves do Paraíso, de 27 anos, vítima da explosão ocorrida na cooperativa de Cândido Mota, no dia 22 de fevereiro, não resistiu aos ferimentos e queimaduras. Ela morreu na madrugada desta sexta-feira, em Bauru, onde estava internada. O velório e o sepultamento acontecerão em Cândido Mota.

No final da tarde, às 17 horas, desta sexta-feira, dia 6 de março, em Cândido Mota, será sepultada Maria Aparecida Chagas dos Santos (foto abaixo), de 53 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Também em Cândido Mota, às 10h30, será sepultada a senhora Akemi Judith Saido, de 63 anos.

Em Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento do senhor José Romualdo dos Santos, de 57 anos, que morreu na cidade de Ponta Grossa-PR.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!