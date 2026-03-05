A969 – OH, GLÓRIA! ‘Pastor’ marca o primeiro gol do VOCEM no Tonicão, mas time chega ao sexto empate

Oh, glória!
Finalmente, após cerca de 300 minutos de bola rolando em quatro jogos disputados em Assis, contando os acréscimos, o VOCEM finalmente conseguir balançar a rede do estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, em Assis, pelo Campeonato Paulista da Série A4.
O primeiro gol mariano foi marcado aos 14 minutos desta quarta-feira, dia 4 de março, pelo centroavante Lucas ‘Pastor’ (foto abaixo), que amargou o banco de reservas nas primeiras rodadas.
Pastor sofreu marcação dura do Jabaquara no jogo
Imagem: Paulo Henrique Dias
Antes, o VOCEM tinha empatado dois jogos em 0 a 0 -contra Taquaritinga e Nacional- e perdido para a Inter de Bebedouro por 1 a 0.
Quando Pastor marcou, após jogada individual e chute de esquerda, o VOCEM já perdia por 1 a 0. Na desatenção da zaga mariana, logo aos 4 minutos, o Jabaquara de Santos abriu o placar.
O centroavante Lucas Daniel, livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para o gol de João Espinosa.
Antes da parada técnica, o árbitro Rogério Fernando Alves marcou uma penalidade máxima contra o VOCEM, convertida pelo experiente capitão Carlos Daniel.
No intervalo, o técnico visitante trocou o meio-campista Luiz Giovany pelo zagueiro Michel Pereira.
Mesmo nitidamente mais cansado, o VOCEM só fez alterações aos 25 minutos da segunda etapa. E elas deram certo. Luciano ‘Baiano’ fez mudança tripla. Sacou o atacante André, o lateral Lobato e o volante Caio. Colocou três atacantes: Lipe, Kauã e Richard.
Com mais ímpeto para atacar, o VOCEM só não conseguia superar o goleiro Ítalo Soares (foto abaixo), que fazia defesas impressionantes nos arremates marianos.
Goleiro Ítalo foi uma barreira no Jabaquara
Imagem: Paulo Henrique Dias
Somente aos 33 minutos da segunda etapa, após cobrança de escanteio e um bate-rebate dentro da área, apareceu o pé salvador do atacante Lipe para vencer a muralha santista e decretar o empate.
O VOCEM permaneceu no ataque em busca da vitória, mas não conseguia êxito na finalização.
No entanto, a grande chance de vitória acabou sendo do Jabaquara.
Nos acréscimos, o zagueiro Luan saiu jogando errado, e, após rápida trama do ataque santista, o capitão Carlos Daniel, livre de marcação, chutou pela linha de fundo.
Fim de jogo e os dois times ficam ainda mais distantes da zona de classificação e permanecem nas mesmas perigosas posições, muito próximos da zona de rebaixamento.
O VOCEM chegou aos 6 pontos e fica na 11ª posição, enquanto o Jabaquara foi a 5, mas continua em 12º lugar.
Na zona de rebaixamento continuam: Colorado de Caieiras (4 pontos) e Nacional (1 ponto).
Na próxima rodada, o VOCEM vai a São Carlos enfrentar o Grêmio São-Carlense (6º colocado), enquanto o Jabaquara vai a Suzano enfrentar o ECUS (10º lugar).
O VOCEM entrou em campo nesta quarta-feira, contra o Jabaquara, no estádio Tonicão, com a seguinte formação: João Espinosa; Thiago Vieira, Luan, Emanuel e Lobato; Caio, Vitinho e Júlio Vinícius; Lucas ‘Pastor’, André e Felipinho. Entraram: Lipe, Kaua e Richard.
O único jogador do VOCEM advertido com cartão amarelo foi o meio campista Júlio Vinícius.
RESULTADOS DA RODADA
Jacareí 2 x 0 Colorado (Caieiras)
ECUS (Suzano) 0 x 1 Tanabi
Nacional de São Paulo 0 x 4 Taquaritinga
São Caetano 2 x 1 Comercial de Ribeirão Preto
Grêmio São-Carlense 0 x 1 Barretos
Lemense 1 x 0 Penapolense
VOCEM 2 x 2 Jabaquara
Inter de Bebedouro 4 x 0 Araçatuba
CLASSIFICAÇÃO
1º – Inter de Bebedouro – 19
2º – Lemense – 19
3º – Barretos – 18
4º – Penapolense – 16
5º – Jacareí – 16
6º – São-Carlense – 15
7º – São Caetano – 14
8º – Taquaritinga – 13
9º – Tanabi – 12
10º – ECUS – 8
11º – VOCEM – 6
12º – Jabaquara – 5
13º – Comercial Ribeirão Preto – 4
14º – Araçatuba – 4
15º – Colorado de Caieiras – 4
16º – Nacional – 1
PREMIAÇÃO – Durante a semana que antecedeu a partida contra o Jabaquara no estádio Tonicão, motivada pelo empate conquistado contra a então líder Penapolense na casa do adversário na rodada anterior, a torcida mariana fez uma vaquinha intitulada ‘Pix da vitória’ e arrecadou R$ 2.680,00.
A ideia inicial era repassar todo o dinheiro arrecadado aos jogadores somente após a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A4 em 2026, mas, por reconhecerem todo o esforço demonstrado pelo time mariano no confronto com o Jabaquara, os representantes da torcida e da diretoria decidiram distribuir o prêmio aos jogadores logo após a partida, no vestiário, mesmo com o empate.