A968 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 5 de março

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 5 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da tarde, às 15h30, será sepultada a senhora Magaly Piedade Braga (foto abaixo), de 65 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.
A senhora Tercilia de Godói Gomes, de 80 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.
REGIÃO – Em Lutécia, será sepultada a senhora Maria Tavares Carneiro, de 88 anos.
Na cidade de Cruzália, no final da tarde, às 18 horas, haverá o sepultamento da senhora Luiza Margarida Zandonadi, de 73 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!