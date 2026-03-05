A968 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 5 de março

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 5 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 15h30, será sepultada a senhora Magaly Piedade Braga (foto abaixo), de 65 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

A senhora Tercilia de Godói Gomes, de 80 anos, está sendo velada na sala  2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

REGIÃO – Em Lutécia, será sepultada a senhora Maria Tavares Carneiro, de 88 anos.

Na cidade de Cruzália, no final da tarde, às 18 horas, haverá o sepultamento da senhora Luiza Margarida Zandonadi, de 73 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

