A967 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 3 de março

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 3 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultada a senhora Aparecida Rodrigues da Silva.

No começo da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio José da Silva, de 75 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

REGIÃO – Em Echaporã, será sepultada a senhora Neide Luzia, de 75 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!