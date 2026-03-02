A966 – Um sepultamento em Assis neste dia 2 de março

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 2 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Maria do Amparo da Silva, de 75 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
REGIÃO – No final da manhã, às 11 horas, no Cemitério Municipal de Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Florinda Zani Rodrigues, de 98 anos.
Na cidade de Maracaí, será sepultado o senhor João Ferto Meira, de 73 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!