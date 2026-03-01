A965 – VOCEM empata na casa do líder e se motiva para buscar primeira vitória

Talvez nem o mais otimista torcedor mariano, em razão dos últimos resultados, imaginasse que o VOCEM pudesse voltar de Penápolis (foto abaixo), na noite deste sábado, dia 28 de fevereiro, atuando contra o então líder do Campeonato Paulista da Série A4, o Penapolense, trazendo um ponto na bagagem, conquistado pelo empate sem gols.

O time comandado pelo treinador ‘de fato’ Luciano Baiano manteve a mesma postura eficiente no setor defensivo de cinco jogos e não foi vazado. O ataque, no entanto, continua não funcionando. Com isso, o ‘Esquadrão da Fé’ acumula seu quinto empate sem gol na competição.

O zagueiro Luiz Henrique, do Penapolense, foi expulso no final do primeiro tempo, mas o VOCEM não conseguiu transformar a superioridade numérica em gol.

Desta vez, o empate conquistado e a combinação de resultados, fez com que o VOCEM ganhasse duas posições na classificação da competição.

Saiu da incômoda 13ª colocação e saltou para 11º lugar.

Com 5 pontos, o Esquadrão da Fé fica distante 5 pontos da zona de classificação, mas continua, perigosamente, só a um ponto da zona de rebaixamento.

O empate conquistado em Penápolis na noite deste sábado e o incentivo da torcida (ler abaixo) poderão servir de combustível para que o time marianinho chegue à tão sonhada primeira vitória na temporada.

Na quarta-feira, dia 4, às 19h30, no estádio Tonicão, pela oitava rodada, os comandados de Luciano ‘Baiano’ receberão o Jabaquara, de Santos, que está na 13ª posição, com apenas 4 pontos.

Se conquistar o primeiro resultado positivo, o VOCEM pode se aproximar do G-8 e se distanciar da zona de degola.

O VOCEM entrou em campo no estádio Tenente Carriço com: João Espinosa; Thiago Vieira, Luan Diniz, Emanuel e Dani Lobato; Stênio, Vitinho e Júlio Vinícius; Caio, Lucas ‘Pastor’ e Felipinho. Entraram: Richard, Maranhão, André Domingues (que fez sua estreia) e Ricardo Nunes.

Foram advertidos com cartão amarelo: Stênio, Richard, Chrigor e Luan.

PRÊMIO – Para motivar o VOCEM a chegar à sua primeira vitória na temporada, um grupo de torcedores iniciou uma campanha de doação em dinheiro para ser repassado e dividido entre os jogadores em caso de vitória nesta quarta-feira, contra o Jabaquara.

As doações poderão ser feitas por PIX numa conta disponibilizada pelo Conselho Deliberativo (ver detalhes abaixo).