A964 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 1º de março

Há quatro sepultamentos programados para este domingo, dia 1º de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O comerciante Alex Sandro Gonçalves Novaes, o ‘Lê‘ (foto abaixo), de 49 anos, foi sepultado às 9 horas.
A senhora Leiliana Rodrigues da Silva, de 62 anos, que morreu em Marília, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento acontecerá às 11 horas, em Assis.
No período da tarde, às 15h30, será sepultado Daniel Cyrino Moreira, que está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, na esquina da praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Evaldo Zangrando Pacheco Júnior (foto abaixo), de 67 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – A senhora Bernadete Castro Vidal, de 76 anos, velada em Assis, foi sepultada às 9h30, em Paraguaçu Paulista.
Em Cândido Mota, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Mirena Aparecida Tavares Hilário, de 74 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!.