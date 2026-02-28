A963 – Hospital Regional recebe equipamentos de última geração do Governo Federal

O Hospital Regional de Assis, ‘Dr. Joelson Leal Lisboa’, recebeu três freezers de congelamento ultrarrápido (foto abaixo), do Ministério da Saúde. Os equipamentos, de tecnologia avançada, que a hemorrede pública não contava, deverão entrar em operação ainda neste mês de março.

Os recursos para aquisição do equipamento são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-Saúde), do Governo Federal. O investimento total de R$ 166 milhões, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, “possibilita o fortalecimento da estrutura técnica do serviço, garantindo maior segurança, qualidade e agilidade nos processos transfusionais, além de contribuir para a melhoria da assistência prestada aos pacientes atendidos na unidade hospitalar”, disse.

Segundo ele, a iniciativa “reforça o compromisso com a qualificação dos serviços de saúde e com a ampliação da capacidade operacional da Agência Transfusional, promovendo atendimento mais eficiente e seguro à população”, contou Padilha.

O ministro da Saúde explicou que o Governo Federal investiu R$ 24,3 milhões na Hemorrede do Estado de São Paulo visando garantir a soberania nacional na produção de medicamentos. “São equipamentos de ponta que irão aumentar a oferta do plasma, essencial para a produção de medicamentos para hemofílicos e grandes cirurgias”, disse.

No total, o Ministério da Saúde entregou 604 equipamentos de alta tecnologia que, além de qualificar os serviços de hemoterapia, irão garantir um aumento inicial de 30% no aproveitamento do plasma, gerando economia de R$ 260 milhões por ano ao Governo do Brasil com a redução da necessidade de importação de medicamentos.

Só o Estado de São Paulo recebeu 88 novos equipamentos, num investimento aproximado de R$ 25 milhões. Vinte municípios paulistas foram beneficiados com os novos serviços. Além de Assis, as cidades que receberam equipamentos foram: Adamantina, Araçatuba, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Fernandópolis, Franca, Jaú, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba, Taubaté e Tupã.

PLASMA – O plasma é a parte líquida do sangue que, ao ser processada, se transforma em medicamentos essenciais para o cuidado de pacientes com hemofilia, doenças imunológicas, outras condições de saúde e também para cirurgias de grande porte.

“Durante muito tempo, o Brasil não produzia os fatores que derivam do plasma e tínhamos que importar o tempo todo, gerando insegurança para quem tem doenças que dependem dos hemoderivados. Cada vez mais, as imunoglobulinas são utilizadas não só para doenças infecciosas, mas para outros tipos de doenças. É um passo muito importante no cuidado à saúde para salvar a vida de tantas pessoas”, finalizou o ministro Alexandre Padilha.

VISITA – Durante sua passagem pela região, o assessor do Ministério da Saúde, Humberto Tobé, visitou o Hospital Regional de Assis e comemorou a chegada dos equipamentos à unidade hospitalar. Ele foi recebido pela gerente do Centro de Estudos e Pesquisas ‘João Amorim’ -CEJAM-, Cristiani Bussinati, que fez questão de agradecer ao Governo Federal pelo investimento feito nos equipamentos de alta tecnologia. “Em breve, colocaremos esses aparelhos em funcionamento”, garantiu.

Cristiani recebeu a equipe do Ministério Saúde