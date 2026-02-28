A962 – EDITAL CLUBE SÃO PAULO DE ASSIS

CLUBE SÃO PAULO DE ASSIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

0 Presidente do Conselho Administrativo do Clube São Paulo de Assis, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social vigente, especialmente nos termos dos Artigos 75 a 82, convoca os sócios proprietários e proprietários remidos, inclusive seus cônjuges, quites com os cofres do Clube e em pleno

gozo de seus direitos estatutários, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede social do Clube, situada na Rua Viriato Corrêa, nº 1300, Assis/SP, no dia 22/03/2026 com:

* Primeira convocação às 10h00, com a presença de metade mais um dos associados com direito a voto;

* Segunda convocação às 10h30min, com qualquer número de associados presentes, nos termos do artigo 81 , §1º, do Estatuto Social.

Na ocasião, a Ordem do Dia será a deliberação da proposta de modificação do Estatuto Social do Clube São Paulo de Assis, nos termos do Artigo 80, alínea “e”, do Estatuto Social vigente.

Por fim, fica consignado que, nos termos do Artigo 79, §4, do Estatuto Social vigente, não poderá ser objeto de deliberação matéria estranha à Ordem do Dia constante deste edital.

Assis, 27 de fevereiro de 2026.

Ronaldo Rodrigues da Silva

Presidente do Conselho de Administração