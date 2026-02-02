A936 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 2 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Nilce Venâncio dos Santos (foto abaixo), de 60 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Paulo Sérgio Dereste, de 55 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, às 10 horas, será sepultada a professora Viviane Cristiane da Costa Leite (foto abaixo), de 57 anos, que morreu em São Paulo e está sendo velada no Velório Municipal de Cândido Mota.
Na cidade de Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento da senhora Adélia Teodoro da Silva Monteiro, de 92 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!