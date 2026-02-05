A937 – Três sepultamentos em Assis neste dia 5 de fevereiro

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O ex-vereador José Alves Ferreira, o ‘Marcelo Bico‘ (foto abaixo), de 66 anos, está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus, da rua J. V. da Cunha e Silva, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30. O sepultamento acontecerá às 11 horas.

Marcelo Bico foi vereador na Câmara Municipal de Assis na 12ª legislatura, na período de 1997 a 2.000. Era evangélico praticante e criou uma associação para atendimento aos portadores de psoríase em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada Tatiana Machado Dias Panzner, de 48 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax Home, na avenida Perimetral esquina com a rua Padre Anchieta, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

A auxiliar de enfermagem da Prefeitura de Assis Aparecida Ramos, a Cida (foto abaixo), de 79 anos, que foi vacinadora do Posto de Saúde Vila Operária por muitos anos e se aposentou em janeiro de 2012, está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!