A935 – Sepultamento em Assis neste dia 1° de fevereiro

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 1° de fevereiro, no Cemitério da Saudade, em Assis.

O senhor Antônio Aparecido Pereira Aranha, de 71 anos, está sendo velado no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas. O sepultamento acontecerá às 13h30.

REGIÃO – Morreu em São Paulo, Viviane Cristiane da Costa, de 57 anos. O corpo será transladado para Cândido Mota, onde haverá velório e sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!