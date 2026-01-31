A934 – Sepultamentos em Assis neste dia 31 de janeiro

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 31 de janeiro, no Cemitério da Saudade, em Assis.
O servidor do Tribunal de Justiça, Antônio José Cruz de Souza, o “Toninho” (foto abaixo), de 61 anos, que trabalhava no Fórum de Assis, está sendo velado na Loja Maçônica da rua João Jardim Alves Pereira, no Jardim Europa, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.
O senhor Hélio Góes de Aguiar, de 78 anos, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas também não foi definido o horário do sepultamento.
No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o motorista da Secretaria Municipal da Educação, Luis Carlos Pereira Dias (foto abaixo), de 54 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30, acompanhado pelos colegas da frota da Educação.
REGIÃO – Em Paraguaçu, às 10 horas, será sepultado Luiz Alberto Gonçalves Brigati, de 59 anos.
Na vizinha cidade de Cândido Mota, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Cilene José da Rocha, de 81 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!