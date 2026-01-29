A932 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 29 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 29 de janeiro, no Cemitério da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

O senhor Benedito Domingos Ferreira, o Mingo, de 74 anos, está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. Ele será sepultado às 15h30.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Armando Quiezi, de 87 anos, que esta sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

DIA 30 – Nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro, será sepultada a senhora Inácia Feliciano da Silva, de 90 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!