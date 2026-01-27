A931 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 27 de janeiro

Há seis sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 27 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Edna Vieira dos Santos, conhecida por ‘Né‘ (foto abaixo), de 84 anos, tradicional moradora da vila Operária.
Logo depois, às 9 horas, houve o sepultamento do comerciante Antônio Severino da Silva, o ‘Toninho‘ ou ‘Vozão‘ (foto abaixo), que foi dono de vários restaurantes em Assis.
Às 10 horas, foi sepultado Vagner Queiroz Sampaio, de 57 anos.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Alexandre Pereira de Campos, de 65 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Amadeu Pessoa da Silva, que morreu em Londrina-PR.
No mesmo horário, 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Valentina Luchini Ribas, de 80 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Em Maracaí, foi sepultada a senhora Josefa da Costa Simão, de 75 anos.
DIA 28 – Já está programado para a manhã desta quarta-feira, dia 28 de janeiro, o sepultamento do jovem Luis Fernando Domingues Nascimento, de 29 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido no final de semana.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!