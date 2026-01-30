A933 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 30 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 30 de janeiro, no Cemitério da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Inácia Feliciano da Silva, de 90 anos.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Nelson José Alexandre, de 58 anos. O velório acontece no Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Olinda Simeões Garrido Mânfio, de 81 anos.
O senhor Severino Lourenço da Silva, de 91 anos, será sepultado em Paraguaçu Paulista
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!