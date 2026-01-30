A933 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 30 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 30 de janeiro, no Cemitério da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Inácia Feliciano da Silva, de 90 anos.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Nelson José Alexandre, de 58 anos. O velório acontece no Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Olinda Simeões Garrido Mânfio, de 81 anos.

O senhor Severino Lourenço da Silva, de 91 anos, será sepultado em Paraguaçu Paulista

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

A929 – Sepultamentos em Assis neste dia 26 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 26 de janeiro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2026, Todos os Direitos Reservados