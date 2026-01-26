A930 – V.O. EM LUTO – Morre Edna Santos, a ‘Néia’

Morreu no início da manhã desta segunda-feira, dia 26 de janeiro, no Hospital Regional de Assis, aos 84 anos, a tradicional moradora da vila Operária Edna Vieira dos Santos, a ‘Néia‘ (foto abaixo), de 84 anos, esposa do saudoso ferroviário Benedito Ferreira dos Santos.

O casal, que morava há décadas na avenida Siqueira Campos, era frequentador assíduo das celebrações na paróquia Nossa Senhora das Dores e participava de vários movimentos religiosos e do Círculo dos Amigos dos Pobres Pão de Santo Antônio -CAPSA.

O corpo será velado a partir das 13 horas desta segunda-feira, no salão da Igreja da vila Operária, na rua Pinheiro Machado, mas o sepultamento só acontecerá na terça-feira, dia 27, às 8h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!