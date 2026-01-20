A922 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 20 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 20 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, mas ainda não foram definidos os horários.

Sérgio Osti (foto abaixo), de 75 anos, amante do rock e cover de Raul Seixas, está sendo velado no próprio cemitério.

O funcionário aposentado do DER Marcos Barros Jardim Dias, o Quinho, (foto abaixo), de 64 anos, que morreu na cidade de Maringá-PR, também está sendo velado no próprio cemitério.

REGIÃO – Em Tarumã, no início da manhã, foi sepultado o senhor Aparecido Venceslau de Oliveira, de 73 anos.

Também na cidade de Tarumã, está sendo velada a senhora Maria Lúcia Dias, de 58 anos, que será sepultada em Florínea.

No final da tarde, às 17 horas, o senhor Celso Elói de Melo, de 64 anos, também será sepultado em Florínea.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!