A921 – Três sepultamentos em Assis neste dia 19 de janeiro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 19 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10h30, será sepultada Laura Luciana Scavassa da Costa (foto abaixo), que está sendo velada na cidade de Palmital.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Gertrudes Barbosa de Lima, de 88 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro 10h30.
O velório da senhora Maria Saiki da Silva, de 78 anos, acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para o final da tarde, às 16 horas.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultada Ana Maria da Silva (foto abaixo), de 45 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!