A920 – A 15 dias da estreia, VOCEM goleia campeão varzeano regional no primeiro teste

O VOCEM estreia no Campeonato Paulista da Série A4 no dia 31 de janeiro, às 19h30, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, contra o Clube Atlético Taquaritinga.

A 15 dias da rodada inaugural, e ainda em fase de montagem do elenco, o técnico Luciano Baiano comandou o primeiro teste na noite de sexta-feira, dia 16 de janeiro, no estádio municipal João Boim, em João Ramalho (foto abaixo).

Primeiro teste do VOCEM foi em João Ramalho

No jogo-treino realizado contra uma equipe varzeana de João Ramalho, reforçada por ex-atletas profissionais da região, o ‘Esquadrão da Fé’ não encontrou muita resistência e venceu, com facilidade, por 4 a 0.

Essa mesma equipe de João Ramalho (foto abaixo) conquistou, recentemente, o título de campeão Varzeano Regional disputado em Assis, quando derrotou o Grêmio Assis na disputa de penalidades máximas por 6 a 5, após um empate de 3 a 3 no tempo normal, numa noite chuvosa de sexta-feira, no estádio Tonicão.

Time do João Ramalho, campeão varzeano regional

Os gols do VOCEM no amistoso em João Ramalho foram marcados por: Manoel (zagueiro), Stênio (volante), Felipinho (lateral) e Maranhão (ponta). Segundo torcedores que acompanharam a partida, um dos destaques do time mariano foi o meio campista Vitinho. O atacante Lucas Pastor, que chegou do América do Rio de Janeiro, foi poupado.

Como muitos jogadores ainda não foram contratados por estarem em fase de avaliação, a comissão técnica tem evitado divulgar a escalação.

Pelo que o JS apurou, somente 8 atletas estão com contratos assinados e prontos para serem encaminhado para registro da Federação Paulista de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A data limite para protocolo, via sistema on line, é 27 de janeiro.

O ex-supervisor do VOCEM, William Nascimento, foi contratado pela atual diretoria para cuidar do registro dos contratos.

RADAR – Um jogador da cidade que estaria no radar da diretoria de futebol do VOCEM é o meio campista Gabriel Zaneti (foto abaixo), que disputou a Copa São Paulo 2026 pelo Atlético Assisense. O jogador sempre foi uma promessa da base mariana, desde que disputou o Copinha de 2024 com a camisa do Esquadrão da Fé e tinha apenas 17 anos.

Gabriel Zaneti pode ser aposta do VOCEM

Nos próximos dias, a diretoria mariana poderá convidar o jogador para ser integrado ao elenco e participar dos treinamentos. “Ele tem muitas qualidades. Marca bem, arma jogadas, tem boa visão de jogo e é um ótimo cobrador de faltas”, elogiou um diretor que defende sua contratação e profissionalização.

PRÓXIMO TESTE – De acordo com o presidente do clube, Fábio Mânfio, o VOCEM deverá realizar um jogo treino nesta semana, contra o Marília Atlético Clube ou Londrina Esporte Clube.

A diretoria também pretende solicitar à Prefeitura que ceda o estádio Tonicão para realizar dois treinamentos no período noturno. “É primordial nossos jogadores conhecerem a casa onde mandarão seus jogos”, justificou.

“Isso (cessão do estádio) não deverá ser problema, porque o Assisense também teve o estádio à sua disposição nas semanas que antecederam seus jogos oficiais”, disse um dirigente mariano, que participou da reunião com a prefeita Telma Spera.

ADVERSÁRIO – O Clube Atlético Taquaritinga, primeiro adversário do VOCEM em 2026, que foi eliminado pelo Araçatuba nas quartas de final em 2025, será comandado pelo técnico Silvinho Canuto (foto) nesta temporada.

Técnico Silvinho, do Taquaritinga