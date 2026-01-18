A919 – Seis sepultamentos em Assis neste final de semana

Neste final semana, dias 17 e 18 de janeiro, o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, registra seis sepultamentos.

Para este domingo, dia 18 de janeiro, estão programados três sepultamentos. Todos no período da tarde.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Maria de Lourdes de Goes Oliveira, que está sendo velada no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Meia hora depois, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Sebastiana Natália Biza dos Santos, de 77 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.

O sepultamento do senhor Sebastião Bavaresco (foto abaixo), de 89 anos, que está sendo velado no próprio cemitério, acontecerá às 14h30.

SÁBADO – Neste sábado, dia 16 de janeiro, foram registrados três sepultamentos em Assis.

No início da manhã, às 9h30, foi sepultada a senhora Sônia Maria Barbosa Sampaio, de 77 anos.

No período da tarde, às 15h30, houve o sepultamento da senhora Eutália Ignês Benevenuto (foto abaixo), de 93 anos, que foi velada no Nosso Lar.

Logo depois, às 16 horas, foi sepultada a senhora Maria Silva, de 84 anos.

REGIÃO – Em Cândido Mota, ocorreu o sepultamento do senhor Jorge Santana Santos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!