A918 – Sepultamentos em Assis neste dia 16 de janeiro

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 16 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Ana Maria Aparecida Silva Dias (foto abaixo), de 68 anos.

DIA 17 – Já está programado para a manhã deste sábado, dia 17, o sepultamento da senhora Sônia Maria Barbosa Sampaio, de 77 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!