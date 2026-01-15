A917 – Três sepultamentos em Assis neste dia 15 de janeiro

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 15 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado o jovem Victor Hugo Guadanhim da Rosa, de 19 anos, vítima de acidente de trânsito envolvendo motocicleta.

A senhora Aparecida Scaramboni Bonilho, de 80 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário são Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Rosa Maria Saad Floeter, de 65 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!