A916 – Sepultamentos em Assis neste dia 14 de janeiro

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 14 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado Claudinei Marques Vianna, de 47 anos.

Também nesta quarta-feira, serão depositadas as cinzas do senhor José Maturino de Moraes.

DIA 15 – Já está marcado para a quinta-feira, dia 15, o sepultamento do jovem Vitor Hugo Guadanhim da Rosa, de 19 anos, vítima de acidente de trânsito, ocorrido dias atrás, envolvendo motocicleta. Ele não resistiu aos ferimentos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!