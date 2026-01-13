A915 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 13 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 13 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Os dois no período da tarde.
Às 14 horas, será sepultada Patrícia Silva de Assis (foto abaixo), de 45 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.
Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Celi Maria Nogueira da Silva, de 63 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Em Tarumã, no final da tarde, às 18 horas, será sepultada a senhora Iolanda Ferreira da Silva, de 87 anos.
Na cidade de Maracaí, às 17h30, haverá o sepultamento da senhora Ondina Vieira dos Santos, de 83 anos.
DIA 12 – Nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro, em Platina foi sepultado o senhor Paulo Tadeu Melo, de 69 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!