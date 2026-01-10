A912 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 10 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 10 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Os dois no período da tarde.
Às 13h30, será sepultado o senhor José Ferreira de Oliveira, de 69 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Dulce Cardoso Garcia, de 85 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
DOMINGO – Já há dois sepultamentos marcados para o domingo, dia 11 de janeiro, no Cemitério de Assis.
No período da manhã, às 10 horas, será sepultada Claudia Adriana Rosisca, mas ainda não há informações sobre o local do velório.
Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento de Luiz Carlos Gaspar, que será velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!