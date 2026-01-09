A911 – Três sepultamentos em Assis neste dia 9 de janeiro

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 9 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Maria Aparecida Rocha da Silva, de 57 anos.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Anita Aparecida de Souza, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Ainda não definido o horário da sepultamento do menino Gabriel Roldão Cassemiro, de 9 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!