A913 – Três sepultamentos em Assis neste dia 11 de janeiro

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 11 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada Claudia Adriana Rosisca.

Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento de Luiz Carlos Gaspar (foto abaixo), de 74 anos, que foi vítima de atropelamento na cidade de Londrina-PR-. O corpo está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado João Roque Marinheiro.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!