A910 – Sepultamentos em Assis neste dia 8 de janeiro

Há cinco sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 8 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Aparecido Barbosa de Paiva, de 72 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
Logo depois, às 14h30, haverá o sepultamento do senhor Luís Fernando da Silva, de 85 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas.
Às 15 horas, será sepultado o senhor Cláudio Ávila Servilha, de 90 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Nilda dos Santos, de 76 anos, que será velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
No mesmo horário, 16 horas, será sepultada Sandra Cristina dos Santos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
DIA 7 – Nesta quarta-feira, dia 7 de janeiro, houve três sepultamentos no Cemitério da Saudade.
A senhora Maria Percides da Silva, de 85 anos, foi sepultada às 10 horas.
O sepultamento da senhora Maria Cordeiro de Araújo, de 92 anos, aconteceu às 15h30.
No final da tarde, às 16 horas, foi sepultada Dirce Esperança de Souza (foto abaixo), de 99 anos.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, foi sepultado o senhor Laércio Malafatti, de 85 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!