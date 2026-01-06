A909 – Sepultamentos em Assis neste dia 6 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 6 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Claudecil Ramos, de 62 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Maria Cristina de Oliveira Paes, de 70 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, será sepultado o senhor Silvio di Raimo, de 93 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!