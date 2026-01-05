A908 – Sepultamentos em Assis neste dia 5 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 5 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Calma Costa da Silva (foto abaixo), de 81 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 13 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Raimunda Spera, de 89 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Floriza Ramos da Silva, de 84 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!