A883 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 18 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 18 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Helena da Silva, de 59 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

O escrivão aposentado da Polícia Civil Reinaldo Pinheiro da Silveira, de 78 anos, que morreu na Santa Casa de Assis na madrugada desta quinta-feira, dia 18, estará sendo velado, a partir das 13 horas, na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

Ele deixa a esposa Ana Angélica de Melo Pinheiro e os filhos Reinaldo Pinheiro da Silveira Júnior, Ricardo de Melo Pinheiro e Mariana de Melo Pinheiro.

REGIÃO – Em Tarumã, será sepultada a senhora Francisca Barbosa, de 67 anos.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento do senhor Armando Tasso, de 68 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!