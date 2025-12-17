A882 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 17 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 17 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Eduardo Camargo Ribeiro, de 68 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Joana Mariana da Conceição Ferreira (foto abaixo), de 85 anos, que está sendo velada na própria residência.

REGIÃO – A senhora Francisca Luciana de Oliveira Adorno, de 53 anos, que morreu em Assis, será velada e sepultada em Ourinhos.

Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Mário Pio Arruda, de 73 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!