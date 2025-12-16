A881 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 16 de dezembro

Há seis sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 16 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Ana Paula de Oliveira (foto abaixo), de 58 anos, foi sepultada às 8h30.
Logo depois, às 9 horas, houve o sepultamento da senhora Maria Rodrigues de Jesus, de 86 anos.
O sepultamento da senhora Mercedes Silva de Souza (foto abaixo), de 76 anos, velada no Complexo Prudenciana, acontecerá às 9h30.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Antônio Ananias, de 88 anos, que está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus ‘Belém’, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento de Cíntia de Cássia Floriano (foto abaixo), de 45 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.
O servidor municipal aposentado Osmar Domingos da Silva (foto abaixo), de 72 anos, que trabalhou muitos anos no Terminal Rodoviário, está sendo velado no próprio cemitério e será sepultado às 16 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!