A880 – Sepultamentos em Assis neste dia 15 de dezembro

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 15 de dezembro, e dois já marcados para a terça-feira, dia 16, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Ydes Rodrigues da Silva, de 82 anos, velada no Complexo Prudenciana, será sepultada às 11 horas desta segunda-feira, dia 15.

DIA 16 – Ana Paula de Oliveira (foto abaixo), de 58 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax Home, na rua Padre Anchieta, esquina com avenida Perimetral, será sepultada às 8h30 de terça-feira, dia 16.

A senhora Mercedes Silva de Souza (foto abaixo), de 76 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, também será sepultada na manhã de terça-feira, dia 16.

REGIÃO – A senhora Maria Messias de Oliveira, de 81 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, em Assis, será sepultada na cidade de Tarumã.

Também em Tarumã, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Nair Nogueira Sepúlveda, de 74 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!