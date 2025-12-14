A879 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 14 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 14 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A bebê Alice Vitória de Moura Garcia, de apenas 1 mês de vida, será sepultada às 10 horas.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do senhor Efigênio Serafim da Silva, de 76 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

REGIÃO – A senhora Maria José Arlindo, de 80 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, será sepultada em Cândido Mota.

Também na vizinha cidade de Cândido Mota, às 17 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Alves de Lima Sapatieri, de 69 anos.

Em Cruzália, haverá o sepultamento do senhor Athaide de Oliveira Martins, de 71 anos, que morreu em acidente na SP-333, na manhã deste sábado, dia 13. O corpo está sendo velado na Câmara Municipal de Cruzália.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!