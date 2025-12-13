A878 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 13 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 13 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9h30 horas, será sepultado o senhor Samuel dos Santos, de 74 anos.

O senhor Manoel Aparecido Cardoso, de 78 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

DOMINGO – Neste domingo, dia 14 de dezembro, às 10 horas, será sepultada a bebê Alice Vitória de Moura Garcia, de apenas um mês de vida.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!