A877 – Sepultamento em Assis neste dia 12 de dezembro

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 12 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Manoel Pacheco de Aguirre (foto abaixo), de 71 anos, está sendo velado no próprio cemitério, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

REGIÃO – A senhora Marina Soares de Brito, de 72 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o corpo será levado para Cândido Mota, onde haverá o sepultamento.

Na cidade de Maracaí, será sepultado o senhor José Passos (foto abaixo), de 85 anos.

Em Tarumã, haverá o sepultamento de Silvano da Silva, de 50 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!