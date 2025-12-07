A872 – Com três grupos, V.O. celebra Dia Nacional do Samba na tarde deste domingo

O Dia Nacional do Samba -comemorado oficialmente no dia 2 de dezembro- não passará em branco em Assis. Passará em verde e rosa, cores da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, que ainda comemora 46 anos de atividades ininterruptas na cidade.

Para organizar a festa, que acontecerá no barracão da Unidos da V.O., na rua Tibiriçá, número 1, a cidade precisou contar com apoio do vereador Fernando Sirchia, do PDT, que, em 2024, destinou uma emenda impositiva à Secretaria da Cultura no Orçamento de 2025, para contratar uma estrutura diferenciada para receber os três grupos convidados.

O samba começa às 14 horas, com a apresentação do Grupo ‘É Samba!’, liderado pelo músico Bagá e que possui um repertório relembrando os grandes clássicos do samba.

Na sequência, se apresentará o Grupo 7+, com um repertório mesclado dos antigos sambas e novos sucessos do estilo musical.

A bateria da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, comandada pelo mestre Silvinho Bermejo, fará o esquenta para a principal atração da tarde: o grupo Tok de Vaidade, que tem arrastado uma numerosa legião de fãs por onde se apresenta.

A intenção dos organizadores e encerrar a programação até às 22 horas.

OPÇÕES – Bebida gelada e várias opções de petiscos estarão sendo comercializados durante o evento no barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária.