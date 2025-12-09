A873 – Sepultamentos neste dia 9 de dezembro

Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 9 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Angelita Francisco da Silva (foto abaixo), de 87 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Na cidade de Pedrinhas Paulista, será sepultado o senhor Renato Bozza, de 81 anos.
DIA 8 – Na segunda-feira, dia 8 de dezembro, foram registrados três sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, foi sepultada a senhora Odete Amaral Martins, de 89 anos.
No início da tarde, às 13h30, houve o sepultamento de Elaine Patrícia Barbosa (foto abaixo), de 47 anos.
Também foi sepultado Sebastião Elias Alves, de 58 anos, que morreu no Mato Grosso.
REGIÃO – Em Tarumã, foram sepultados os senhores Benedito Laurenti, de 93 anos, e Odorico Miron, de 81 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!