A871 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 7 de dezembro

Há quatro sepultamentos programados para este domingo, dia 7 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis. Todos no período da tarde.
No início da tarde, às 13h30, será sepultado Carlos Alberto Lázaro, de 60 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.
O senhor Sílvio Roberto Tônia, de 71 anos, será sepultado às 15h30. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.
Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Elisa dos Santos Franco.
Ainda não foi definido o horário do sepultamento de Sebastião Elias Alves, de 58 anos, que morreu no Mato Grosso. Quando o corpo chegar a Assis, o velório acontecerá na sala 4 do Centro Funerário São Vicente.
REGIÃO – Em Tarumã, será sepultado o senhor Fernando Manoel da Silva, de 67 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.
DIA 8 – Na manhã de segunda-feira, dia 8 de dezembro, será sepultada a senhora Odete Amaral Martins, de 89 anos. O velório acontecerá na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!