A868 – Três sepultamentos em Assis neste dia 3 de dezembro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 3 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Carlos Roberto de Souza (foto abaixo), de 63 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.
A jovem Luana Cristina Ribas de Oliveira, de 33 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento foi marcado para às 15 horas. A causa da morte não foi informada.
A senhora Maria Helena Nespolo, de 74 anos, que morreu em São Paulo, será velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!